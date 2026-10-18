Partita valevole per la 7a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Cesena-Avellino è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 7 punti e l'Avellino che invece è al 8° posto in classifica con 10 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 4 reti.

Cesena-Avellino si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Avellino è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cesena-Avellino in tv o in streaming

Partita : Cesena-Avellino

: Cesena-Avellino Data : domenica 18 ottobre 2026

: domenica 18 ottobre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cesena

: Cesena Stadio : Orogel Stadium - Dino Manuzzi

: Orogel Stadium - Dino Manuzzi Arbitro: Daniele Perenzoni

Cesena-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 18-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Cesena-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.