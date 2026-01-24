Partita valevole per la 21a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cesena-Bari è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 34 punti e il Bari che invece è al 19° posto in classifica con 17 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 10 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 8 reti.

Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.

Cesena-Bari si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Bari è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Cesena-Bari in tv o in streaming

Partita : Cesena-Bari

: Cesena-Bari Data : sabato 24 gennaio 2026

: sabato 24 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cesena

: Cesena Stadio : Orogel Stadium - Dino Manuzzi

: Orogel Stadium - Dino Manuzzi Arbitro: Livio Marinelli

Cesena-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Cesena-Bari sarà inserito un'ora prima del match.