Cesena-Bari è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 34 punti e il Bari che invece è al 19° posto in classifica con 17 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 10 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 8 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 5 reti.
Cesena-Bari si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Bari è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Cesena-Bari in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Bari
- Data: sabato 24 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Livio Marinelli
Cesena-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Bari?
- La gara tra Cesena e Bari si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cesena - Bari?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Bari sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Cesena - Bari?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Bari?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 8 gol, mentre il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 5 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Bari?
- La partita tra Cesena e Bari verrà trasmessa da DAZN