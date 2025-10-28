Cesena-Carrarese è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 17 punti e la Carrarese che invece è al 6° posto in classifica con 14 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 3 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 4 reti.
Cesena-Carrarese si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Carrarese è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Carrarese
- Data: martedì 28 ottobre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Davide Di Marco
Cesena-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Carrarese?
- La gara tra Cesena e Carrarese si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Cesena - Carrarese?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Carrarese sarà Daniele Rutella
- Dove si gioca Cesena - Carrarese?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Carrarese?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 3 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Nicolás Schiavi con 4 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Carrarese?
- La partita tra Cesena e Carrarese verrà trasmessa da DAZN