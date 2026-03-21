Cesena-Catanzaro è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 40 punti e il Catanzaro che invece è al 5° posto in classifica con 52 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 10 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 14 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 48 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 9 reti.
Cesena-Catanzaro si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Catanzaro è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 13 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 59 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Catanzaro
- Data: sabato 21 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Andrea Calzavara
Cesena-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Cesena-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Catanzaro?
- La gara tra Cesena e Catanzaro si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cesena - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Catanzaro sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Cesena - Catanzaro?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Catanzaro?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 10 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 9 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Catanzaro?
- La partita tra Cesena e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN