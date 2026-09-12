Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Cesena-Cremonese è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 5 punti e la Cremonese che invece è al 16° posto in classifica con 3 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 3 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 2 reti.

Cesena-Cremonese si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Cremonese è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi.

Dove vedere Cesena-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Cesena-Cremonese

: Cesena-Cremonese Data : sabato 12 settembre 2026

: sabato 12 settembre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cesena

: Cesena Stadio : Orogel Stadium - Dino Manuzzi

: Orogel Stadium - Dino Manuzzi Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta

Cesena-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 12-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Cesena-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.