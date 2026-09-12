Cesena-Cremonese è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 5 punti e la Cremonese che invece è al 16° posto in classifica con 3 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 3 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 2 reti.
Cesena-Cremonese si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Cremonese è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi.
Dove vedere Cesena-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Cremonese
- Data: sabato 12 settembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Cesena-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 12-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Cesena-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Cremonese?
- La gara tra Cesena e Cremonese si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Cesena - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Cremonese sarà Federico Dionisi
- Dove si gioca Cesena - Cremonese?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Cremonese?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 3 gol, mentre il capocannoniere della Cremonese è Federico Bonazzoli con 2 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Cremonese?
- La partita tra Cesena e Cremonese verrà trasmessa da DAZN