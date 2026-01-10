Cesena-Empoli è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 31 punti e l'Empoli che invece è al 9° posto in classifica con 24 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Cesena-Empoli si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Empoli è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 6 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 37 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Empoli
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Paride Tremolada
Cesena-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 10-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
