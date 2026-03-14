Cesena-Frosinone è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 39 punti e il Frosinone che invece è al 3° posto in classifica con 58 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 10 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 16 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 55 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 10 reti.
Cesena-Frosinone si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Frosinone è il signor Luca Massimi di Termoli. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Massimi ha diretto 12 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 61 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Cesena-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Frosinone
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Luca Massimi
Cesena-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Frosinone?
- La gara tra Cesena e Frosinone si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cesena - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Luca Massimi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Frosinone sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Cesena - Frosinone?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Frosinone?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 10 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 10 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Frosinone?
- La partita tra Cesena e Frosinone verrà trasmessa da DAZN