Cesena-Juve stabia è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 30 punti e Juve Stabia che invece è al 8° posto in classifica con 22 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 4 reti.
Cesena-Juve stabia si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Juve stabia è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 6 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Juve stabia in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Juve stabia
- Data: sabato 20 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Niccolò Turrini
Cesena-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Juve Stabia?
- La gara tra Cesena e Juve Stabia si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cesena - Juve Stabia?
- L'arbitro del match sarà Niccolò Turrini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Juve Stabia sarà Marco Serra
- Dove si gioca Cesena - Juve Stabia?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Juve Stabia?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 6 gol, mentre il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 4 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Juve Stabia?
- La partita tra Cesena e Juve Stabia verrà trasmessa da DAZN