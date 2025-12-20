Virgilio Sport
Cesena-Juve Stabia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 17a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Cesena-Juve stabia è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 30 punti e Juve Stabia che invece è al 8° posto in classifica con 22 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 4 reti.

Cesena-Juve stabia si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Juve stabia è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 6 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cesena-Juve stabia in tv o in streaming

  • Partita: Cesena-Juve stabia
  • Data: sabato 20 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cesena
  • Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
  • Arbitro: Niccolò Turrini

Cesena-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Cesena-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cesena - Juve Stabia?
La gara tra Cesena e Juve Stabia si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cesena - Juve Stabia?
L'arbitro del match sarà Niccolò Turrini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cesena - Juve Stabia sarà Marco Serra
Dove si gioca Cesena - Juve Stabia?
La partita si gioca a Cesena
In che stadio si gioca Cesena - Juve Stabia?
Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 6 gol, mentre il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 4 gol
Chi trasmette la partita Cesena - Juve Stabia?
La partita tra Cesena e Juve Stabia verrà trasmessa da DAZN
