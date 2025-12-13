Cesena-Mantova è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 27 punti e Mantova che invece è al 18° posto in classifica con 14 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 5 reti.
Mantova ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 4 reti.
Cesena-Mantova si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Mantova è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Mantova
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Antonio Rapuano
Cesena-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 13-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
