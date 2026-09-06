Cesena-Mantova è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 4 punti e il Mantova che invece è al 4° posto in classifica con 6 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 2 reti.
Il Mantova ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 2 reti.
Cesena-Mantova si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Mantova è il signor Mattia Drigo. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mattia Drigo ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Mantova
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Mattia Drigo
Cesena-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Cesena-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Mantova?
- La gara tra Cesena e Mantova si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cesena - Mantova?
- L'arbitro del match sarà Mattia Drigo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Mantova sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Cesena - Mantova?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Mantova?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 2 gol, mentre il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 2 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Mantova?
- La partita tra Cesena e Mantova verrà trasmessa da DAZN