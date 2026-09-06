Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Cesena-Mantova è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 4 punti e il Mantova che invece è al 4° posto in classifica con 6 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 2 reti.

Il Mantova ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 2 reti.

Cesena-Mantova si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Mantova è il signor Mattia Drigo. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mattia Drigo ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cesena-Mantova in tv o in streaming

Partita : Cesena-Mantova

: Cesena-Mantova Data : domenica 6 settembre 2026

: domenica 6 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cesena

: Cesena Stadio : Orogel Stadium - Dino Manuzzi

: Orogel Stadium - Dino Manuzzi Arbitro: Mattia Drigo

Cesena-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Cesena-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.