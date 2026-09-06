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CALCIO SERIE B

Cesena-Mantova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Cesena-Mantova è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 4 punti e il Mantova che invece è al 4° posto in classifica con 6 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 2 reti.
Il Mantova ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 2 reti.

Cesena-Mantova si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Mantova è il signor Mattia Drigo. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mattia Drigo ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cesena-Mantova in tv o in streaming

  • Partita: Cesena-Mantova
  • Data: domenica 6 settembre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cesena
  • Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
  • Arbitro: Mattia Drigo

Cesena-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Cesena-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cesena - Mantova?
La gara tra Cesena e Mantova si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cesena - Mantova?
L'arbitro del match sarà Mattia Drigo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cesena - Mantova sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Cesena - Mantova?
La partita si gioca a Cesena
In che stadio si gioca Cesena - Mantova?
Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 2 gol, mentre il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco con 2 gol
Chi trasmette la partita Cesena - Mantova?
La partita tra Cesena e Mantova verrà trasmessa da DAZN
Cesena-Mantova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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