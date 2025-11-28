Virgilio Sport
Cesena-Modena come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 14a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Cesena-Modena è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 23 punti e il Modena che invece è al 2° posto in classifica con 26 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 5 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 7 reti.

Cesena-Modena si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Modena è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 25 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cesena-Modena in tv o in streaming

  • Partita: Cesena-Modena
  • Data: venerdì 28 novembre 2025
  • Orario: 20:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cesena
  • Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
  • Arbitro: Andrea Calzavara

Cesena-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Cesena-Modena sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cesena - Modena?
La gara tra Cesena e Modena si giocherà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 20:30
Chi è l'arbitro di Cesena - Modena?
L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cesena - Modena sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Cesena - Modena?
La partita si gioca a Cesena
In che stadio si gioca Cesena - Modena?
Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 5 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 7 gol
Chi trasmette la partita Cesena - Modena?
La partita tra Cesena e Modena verrà trasmessa da DAZN
