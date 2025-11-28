Cesena-Modena è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 23 punti e il Modena che invece è al 2° posto in classifica con 26 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 5 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 7 reti.
Cesena-Modena si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Modena è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 25 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Modena in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Modena
- Data: venerdì 28 novembre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Andrea Calzavara
Cesena-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
