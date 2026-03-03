Partita valevole per la 28a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cesena-Monza è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 38 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 57 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 10 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Hernani con 5 reti.

Cesena-Monza si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Monza è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cesena-Monza in tv o in streaming

Partita : Cesena-Monza

: Cesena-Monza Data : martedì 3 marzo 2026

: martedì 3 marzo 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cesena

: Cesena Stadio : Orogel Stadium - Dino Manuzzi

: Orogel Stadium - Dino Manuzzi Arbitro: Kevin Bonacina

Cesena-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 03-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Cesena-Monza sarà inserito un'ora prima del match.