Cesena-Monza è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 38 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 57 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 10 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Hernani con 5 reti.
Cesena-Monza si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Monza è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Monza in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Monza
- Data: martedì 3 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Kevin Bonacina
Cesena-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 03-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Monza?
- La gara tra Cesena e Monza si giocherà martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00
- Chi è l'arbitro di Cesena - Monza?
- L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Monza sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Cesena - Monza?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Monza?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 10 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Hernani con 5 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Monza?
- La partita tra Cesena e Monza verrà trasmessa da DAZN