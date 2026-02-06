Cesena-Pescara è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 34 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 15 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 10 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 8 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.
Cesena-Pescara si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Pescara è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Pescara
- Data: venerdì 6 febbraio 2026
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Valerio Crezzini
Cesena-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 06-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Pescara?
- La gara tra Cesena e Pescara si giocherà venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Cesena - Pescara?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Pescara sarà Marco Serra
- Dove si gioca Cesena - Pescara?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Pescara?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 8 gol, mentre il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 5 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Pescara?
- La partita tra Cesena e Pescara verrà trasmessa da DAZN