Cesena-Spezia è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 37 punti e lo Spezia che invece è al 18° posto in classifica con 22 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 8 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 5 reti.
Cesena-Spezia si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Spezia è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Spezia
- Data: sabato 21 febbraio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Davide Di Marco
Cesena-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Spezia?
- La gara tra Cesena e Spezia si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Cesena - Spezia?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Spezia sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Cesena - Spezia?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Spezia?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 8 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Gabriele Artistico con 5 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Spezia?
- La partita tra Cesena e Spezia verrà trasmessa da DAZN