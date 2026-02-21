Partita valevole per la 26a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Cesena-Spezia è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 37 punti e lo Spezia che invece è al 18° posto in classifica con 22 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 8 reti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Artistico con 5 reti.

Cesena-Spezia si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Spezia è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cesena-Spezia in tv o in streaming

Cesena-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 21-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

Il link al live di Cesena-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.