Cesena-Venezia è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 37 punti e il Venezia che invece è al 1° posto in classifica con 50 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 8 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 15 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 11 reti.
Cesena-Venezia si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Venezia è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 12 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 59 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Cesena-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Venezia
- Data: sabato 14 febbraio 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Simone Galipò
Cesena-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 14-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Venezia?
- La gara tra Cesena e Venezia si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Cesena - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Simone Galipò
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Venezia sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Cesena - Venezia?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Venezia?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 8 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Andrea Adorante con 11 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Venezia?
- La partita tra Cesena e Venezia verrà trasmessa da DAZN