Cesena-Virtus entella è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 3 punti e la Virtus entella che invece è al 13° posto in classifica con 1 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 1 rete.
La Virtus entella ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Ivan Marconi con 1 rete.
Cesena-Virtus entella si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Virtus entella è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini.
Dove vedere Cesena-Virtus entella in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Virtus entella
- Data: sabato 30 agosto 2025
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Niccolò Turrini
Cesena-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 30-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Cesena-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.
