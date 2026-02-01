Como-Atalanta è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 40 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 35 punti.
Il Como ha ottenuto finora 11 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 8 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 9 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 6 reti.
Como-Atalanta si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Atalanta è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Como-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Como-Atalanta
- Data: domenica 1 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Luca Pairetto
Como-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-02-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Atalanta?
- La gara tra Como e Atalanta si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Como - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Atalanta sarà Daniele Chiffi
- Dove si gioca Como - Atalanta?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Atalanta?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 8 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol
- Chi trasmette la partita Como - Atalanta?
- La partita tra Como e Atalanta verrà trasmessa da DAZN