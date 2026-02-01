Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Atalanta è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 40 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 35 punti.

Il Como ha ottenuto finora 11 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 8 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 9 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 6 reti.

Como-Atalanta si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Atalanta è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Como-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Como-Atalanta

: Como-Atalanta Data : domenica 1 febbraio 2026

: domenica 1 febbraio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Luca Pairetto

Como-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.