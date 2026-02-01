Virgilio Sport
Como-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Atalanta è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 40 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 35 punti.

Il Como ha ottenuto finora 11 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 8 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 9 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 6 reti.

Como-Atalanta si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Atalanta è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Como-Atalanta in tv o in streaming

  • Partita: Como-Atalanta
  • Data: domenica 1 febbraio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Luca Pairetto

Como-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Atalanta?
La gara tra Como e Atalanta si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Como - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Atalanta sarà Daniele Chiffi
Dove si gioca Como - Atalanta?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Atalanta?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 8 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol
Chi trasmette la partita Como - Atalanta?
La partita tra Como e Atalanta verrà trasmessa da DAZN
