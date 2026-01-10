Virgilio Sport
Como-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Como-Bologna è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 33 punti e il Bologna che invece è al 8° posto in classifica con 26 punti.

Il Como ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 6 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.

Como-Bologna si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Bologna è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Como-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Como-Bologna
  • Data: sabato 10 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Rosario Abisso

Como-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Bologna?
La gara tra Como e Bologna si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Como - Bologna?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Bologna sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Como - Bologna?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Bologna?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 6 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol
Chi trasmette la partita Como - Bologna?
La partita tra Como e Bologna verrà trasmessa da DAZN
