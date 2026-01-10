Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Bologna è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 33 punti e il Bologna che invece è al 8° posto in classifica con 26 punti.

Il Como ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 6 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.

Como-Bologna si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Bologna è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Como-Bologna in tv o in streaming

Como-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026.

