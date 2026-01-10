Como-Bologna è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 33 punti e il Bologna che invece è al 8° posto in classifica con 26 punti.
Il Como ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 6 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.
Como-Bologna si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Bologna è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Como-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Como-Bologna
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Rosario Abisso
Como-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Bologna?
- La gara tra Como e Bologna si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Como - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Bologna sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Como - Bologna?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Bologna?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 6 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol
- Chi trasmette la partita Como - Bologna?
- La partita tra Como e Bologna verrà trasmessa da DAZN