Como-Cagliari è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 17 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.
Il Como ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 4 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 2 reti.
Como-Cagliari si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Cagliari è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.
Dove vedere Como-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Como-Cagliari
- Data: sabato 8 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Como-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Como-Cagliari live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Cagliari?
- La gara tra Como e Cagliari si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Como - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Ivano Pezzuto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Cagliari sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Como - Cagliari?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Cagliari?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 4 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Andrea Belotti con 2 gol
- Chi trasmette la partita Como - Cagliari?
- La partita tra Como e Cagliari verrà trasmessa da DAZN