Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Cagliari è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 17 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.

Il Como ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 4 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 2 reti.

Como-Cagliari si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Cagliari è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.

Dove vedere Como-Cagliari in tv o in streaming

Como-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2025.

