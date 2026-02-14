Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Fiorentina è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 41 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 18 punti.

Il Como ha ottenuto finora 11 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 8 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 3 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 6 reti.

Como-Fiorentina si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Fiorentina è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Como-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Como-Fiorentina

: Como-Fiorentina Data : sabato 14 febbraio 2026

: sabato 14 febbraio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Matteo Marchetti

Como-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.