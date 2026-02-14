Como-Fiorentina è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 41 punti e la Fiorentina che invece è al 18° posto in classifica con 18 punti.
Il Como ha ottenuto finora 11 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 8 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 3 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 6 reti.
Como-Fiorentina si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Fiorentina è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Como-Fiorentina in tv o in streaming
Como-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-02-2026.
Se invece preferite seguire Como-Fiorentina live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Il link al live di Como-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.
