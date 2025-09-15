Virgilio Sport
Como-Genoa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Genoa è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 3 punti e il Genoa che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.

Il Como ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 1 rete.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.

Como-Genoa si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Genoa è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.

Dove vedere Como-Genoa in tv o in streaming

  • Partita: Como-Genoa
  • Data: lunedì 15 settembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Marco Piccinini

Como-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 15-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.

