Como-Genoa è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 3 punti e il Genoa che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.
Il Como ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 1 rete.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.
Como-Genoa si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Genoa è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.
Dove vedere Como-Genoa in tv o in streaming
- Data: lunedì 15 settembre 2025
- Orario: 20:45
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
Como-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 15-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Il link al live di Como-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
