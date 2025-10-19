Virgilio Sport
Como-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Juventus è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 9 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 12 punti.

Il Como ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.

Como-Juventus si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Juventus è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Como-Juventus in tv o in streaming

  • Partita: Como-Juventus
  • Data: domenica 19 ottobre 2025
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Como-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 19-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Juventus?
La gara tra Como e Juventus si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Como - Juventus?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Juventus sarà Fabio Maresca
Dove si gioca Como - Juventus?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Juventus?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 2 gol
Chi trasmette la partita Como - Juventus?
La partita tra Como e Juventus verrà trasmessa da DAZN
