Como-Juventus è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 9 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 12 punti.
Il Como ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.
Como-Juventus si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Juventus è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Como-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Como-Juventus
- Data: domenica 19 ottobre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Como-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 19-10-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Como-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Como-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
