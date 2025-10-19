Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Como-Juventus è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 9 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 12 punti.

Il Como ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 3 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.

Como-Juventus si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Juventus è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Como-Juventus in tv o in streaming

Partita : Como-Juventus

: Como-Juventus Data : domenica 19 ottobre 2025

: domenica 19 ottobre 2025 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Giovanni Ayroldi

Como-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 19-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.