Como-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Como-Lazio è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.

Como-Lazio si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Lazio è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.

Dove vedere Como-Lazio in tv o in streaming

  • Partita: Como-Lazio
  • Data: domenica 24 agosto 2025
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Gianluca Manganiello

Como-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 24-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Lazio?
La gara tra Como e Lazio si giocherà domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Como - Lazio?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Lazio sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Como - Lazio?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Lazio?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Chi trasmette la partita Como - Lazio?
La partita tra Como e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky
