Como-Lazio è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Como-Lazio si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Lazio è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano.
Dove vedere Como-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Como-Lazio
- Data: domenica 24 agosto 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Como-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 24-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
