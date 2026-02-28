Partita valevole per la 27a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Lecce è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 45 punti e il Lecce che invece è al 18° posto in classifica con 24 punti.

Il Como ha ottenuto finora 12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 9 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Lameck Banda con 3 reti.

Como-Lecce si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Lecce è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 8 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 33 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Lecce in tv o in streaming

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

Como-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 28-02-2026.

Il link al live di Como-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.