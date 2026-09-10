Dove vedere Como-Lipsia, Champions League 2026-27: orario, probabili formazioni e arbitro

Il Como di Fabregas debutta per la prima volta in Champions League contro il Lipsia al Sinigaglia: come seguire il match, le ultime novità e le scelte dei due allenatori

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

È una serata destinata a entrare nella storia del Como, pronto a disputare per la prima volta una partita di Champions League. Al Sinigaglia i lariani di Cesc Fabregas affrontano il Lipsia nel primo turno della fase campionato, in un appuntamento che coinvolge tutta la città e una tifoseria in grande attesa. La squadra lombarda arriva all’esordio europeo con sette punti raccolti nelle prime tre giornate di Serie A, mentre i tedeschi hanno iniziato la Bundesliga con una vittoria e una sconfitta. Calcio d’inizio alle 21, con Fabregas e Demichelis chiamati a scegliere gli undici da mandare in campo.

Come arrivano al match

Il Como si prepara a vivere una serata storica davanti al proprio pubblico. La formazione di Cesc Fabregas ha conquistato sette punti nelle prime tre giornate di Serie A, iniziando il campionato con il pareggio per 1-1 sul campo dell’Udinese e proseguendo con due vittorie prestigiose contro Napoli e Genoa. Prima il 2-1 al Maradona, poi il netto 4-1 al Ferraris. Il debutto in Champions League arriva quindi dopo un avvio positivo e al termine di una scalata che ha portato il club lombardo dalla Serie D fino alla massima competizione europea.

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Il Lipsia, guidato da Martin Demichelis, torna invece a disputare la Champions League dopo un anno di assenza. I tedeschi hanno aperto la stagione in Bundesliga con un convincente 3-0 contro il Borussia Moenchengladbach, ma nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta per 3-1 sul campo del Werder Brema. La sfida del Sinigaglia rappresenta dunque il primo appuntamento europeo della stagione per entrambe le squadre.

Dove vedere Como-Lipsia: diretta tv e streaming

Como-Lipsia, sfida valida per il primo turno della fase campionato della Champions League, è in programma giovedì 10 settembre alle ore 21 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming su NOW e attraverso la piattaforma Sky Go.

Partita: Como-Lipsia

Como-Lipsia Data: giovedì 10 settembre 2026

giovedì 10 settembre 2026 Orario: 21.00

21.00 Stadio: Giuseppe Sinigaglia, Como

Giuseppe Sinigaglia, Como TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252)

Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) Streaming: NOW e Sky Go

Como-Lipsia, le probabili formazioni

Fabregas dovrebbe schierare il Como con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Butez, con Yan Couto, Ramon, Chalobah e Valle a completare la linea difensiva. In mezzo al campo spazio a Milla e Da Cunha, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Diao, Nico Paz e Baturina. In avanti il riferimento offensivo sarà Kean.

Demichelis dovrebbe rispondere con un 4-3-3. Vandevoordt sarà il portiere, davanti a lui Baku, Orban, Esteve e Raum. Il centrocampo dovrebbe essere formato da El Aynaoui, Seiwald e Banzuzi. In attacco spazio a Guiu, Nkunku e Nusa.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean. Allenatore: Fabregas.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Esteve, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Banzuzi; Guiu, Nkunku, Nusa. Allenatore: Demichelis.

La squadra arbitrale

La sfida tra Como e Lipsia sarà diretta dall’olandese Gozubuyuk. Anche gli assistenti e gli ufficiali al Var saranno tutti di nazionalità olandese. In particolare, gli assistenti arbitrali saranno Inia-Honig, mentre il quarto ufficiale sarà Manschot. Al Var ci sarà Higler, con Van Boekel nel ruolo di assistente Var.