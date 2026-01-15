Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Milan è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 34 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 40 punti.

Il Como ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 6 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 11 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Como-Milan si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Milan è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 9 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 37 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Milan in tv o in streaming

Como-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 15-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Milan sarà inserito un'ora prima del match.