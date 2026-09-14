Como-Parma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 7 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.
Il Como ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Lontani con 1 rete.
Como-Parma si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Parma è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua.
Dove vedere Como-Parma in tv o in streaming
- Partita: Como-Parma
- Data: lunedì 14 settembre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Como-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 14-09-2026.
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Il link al live di Como-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Parma?
- La gara tra Como e Parma si giocherà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Como - Parma?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Parma sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Como - Parma?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Parma?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 1 gol
- Chi trasmette la partita Como - Parma?
- La partita tra Como e Parma verrà trasmessa da DAZN