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CALCIO SERIE A

Como-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Como-Parma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 7 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.

Il Como ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Lontani con 1 rete.

Como-Parma si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Parma è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua.

Dove vedere Como-Parma in tv o in streaming

  • Partita: Como-Parma
  • Data: lunedì 14 settembre 2026
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Giuseppe Mucera

Como-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 14-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Parma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Parma?
La gara tra Como e Parma si giocherà lunedì 14 settembre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Como - Parma?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Parma sarà Antonio Giua
Dove si gioca Como - Parma?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Parma?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 1 gol
Chi trasmette la partita Como - Parma?
La partita tra Como e Parma verrà trasmessa da DAZN
Como-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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