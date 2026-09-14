Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Como-Parma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 7 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.

Il Como ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Lontani con 1 rete.

Como-Parma si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Parma è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua.

Dove vedere Como-Parma in tv o in streaming

Partita : Como-Parma

: Como-Parma Data : lunedì 14 settembre 2026

: lunedì 14 settembre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Giuseppe Mucera

Como-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 14-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Parma sarà inserito un'ora prima del match.