Como-Pisa è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 54 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 18 punti.
Il Como ha ottenuto finora 15 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 48 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 10 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 2 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 49. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 6 reti.
Como-Pisa si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Pisa è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 9 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 51 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Como-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Como-Pisa
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Luca Pairetto
Como-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 22-03-2026.
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Il link al live di Como-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Pisa?
- La gara tra Como e Pisa si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Como - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Pisa sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Como - Pisa?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Pisa?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 10 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 6 gol
- Chi trasmette la partita Como - Pisa?
- La partita tra Como e Pisa verrà trasmessa da DAZN