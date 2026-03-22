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CALCIO SERIE A

Como-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Redazione

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Como-Pisa è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 54 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 18 punti.

Il Como ha ottenuto finora 15 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 48 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 10 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 2 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 49. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 6 reti.

Como-Pisa si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Pisa è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 9 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 51 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Como-Pisa in tv o in streaming

  • Partita: Como-Pisa
  • Data: domenica 22 marzo 2026
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Luca Pairetto

Como-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 22-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Pisa?
La gara tra Como e Pisa si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Como - Pisa?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Pisa sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Como - Pisa?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Pisa?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 10 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 6 gol
Chi trasmette la partita Como - Pisa?
La partita tra Como e Pisa verrà trasmessa da DAZN
Como-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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