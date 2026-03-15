Como-Roma è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 51 punti e la Roma che invece è al 6° posto in classifica con 51 punti.
Il Como ha ottenuto finora 14 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 9 reti.
La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.
Como-Roma si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Roma è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 12 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 47 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Como-Roma in tv o in streaming
- Partita: Como-Roma
- Data: domenica 15 marzo 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Davide Massa
Como-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 15-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Como-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Roma?
- La gara tra Como e Roma si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Como - Roma?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Roma sarà Michael Fabbri
- Dove si gioca Como - Roma?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Roma?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 9 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol
- Chi trasmette la partita Como - Roma?
- La partita tra Como e Roma verrà trasmessa da DAZN e da Sky