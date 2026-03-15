Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Como-Roma è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 51 punti e la Roma che invece è al 6° posto in classifica con 51 punti.

Il Como ha ottenuto finora 14 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 9 reti.

La Roma ha ottenuto finora 16 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.

Como-Roma si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Roma è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 12 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 47 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Como-Roma in tv o in streaming

Partita : Como-Roma

: Como-Roma Data : domenica 15 marzo 2026

: domenica 15 marzo 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Davide Massa

Como-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 15-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Roma sarà inserito un'ora prima del match.