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CALCIO SERIE A

Como-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Como-Roma è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 10 punti e la Roma che invece è al 2° posto in classifica con 13 punti.

Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.
La Roma ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.

Como-Roma si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Roma è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Roma in tv o in streaming

  • Partita: Como-Roma
  • Data: domenica 11 ottobre 2026
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Michael Fabbri

Como-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 11-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Roma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Roma?
La gara tra Como e Roma si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Como - Roma?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Roma sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Como - Roma?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Roma?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol
Chi trasmette la partita Como - Roma?
La partita tra Como e Roma verrà trasmessa da DAZN
Como-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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