Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

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Como-Roma è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 10 punti e la Roma che invece è al 2° posto in classifica con 13 punti.

Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.

La Roma ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.

Como-Roma si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Roma è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Roma in tv o in streaming

Partita : Como-Roma

: Como-Roma Data : domenica 11 ottobre 2026

: domenica 11 ottobre 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Michael Fabbri

Como-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 11-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Roma sarà inserito un'ora prima del match.