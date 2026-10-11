Como-Roma è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 10 punti e la Roma che invece è al 2° posto in classifica con 13 punti.
Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.
La Roma ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.
Como-Roma si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Roma è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Como-Roma in tv o in streaming
- Partita: Como-Roma
- Data: domenica 11 ottobre 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Michael Fabbri
Como-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 11-10-2026.
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Il link al live di Como-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Roma?
- La gara tra Como e Roma si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Como - Roma?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Roma sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Como - Roma?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Roma?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol
- Chi trasmette la partita Como - Roma?
- La partita tra Como e Roma verrà trasmessa da DAZN