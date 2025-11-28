Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Como-Sassuolo è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 21 punti e il Sassuolo che invece è al 9° posto in classifica con 17 punti.

Il Como ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 5 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 4 reti.

Como-Sassuolo si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Sassuolo è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Como-Sassuolo

: Como-Sassuolo Data : venerdì 28 novembre 2025

: venerdì 28 novembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Matteo Marchetti

Como-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.