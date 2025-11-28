Virgilio Sport
Como-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Sassuolo è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 21 punti e il Sassuolo che invece è al 9° posto in classifica con 17 punti.

Il Como ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 5 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 4 reti.

Como-Sassuolo si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Sassuolo è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Sassuolo in tv o in streaming

  • Partita: Como-Sassuolo
  • Data: venerdì 28 novembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Matteo Marchetti

Como-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Sassuolo?
La gara tra Como e Sassuolo si giocherà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Como - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Sassuolo sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Como - Sassuolo?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Sassuolo?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 5 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 4 gol
Chi trasmette la partita Como - Sassuolo?
La partita tra Como e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN e da Sky
