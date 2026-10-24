Como-Sassuolo è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 14 punti e il Sassuolo che invece è al 13° posto in classifica con 8 punti.
Il Como ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 3 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.
Como-Sassuolo si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Sassuolo è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Como-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Como-Sassuolo
- Data: sabato 24 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Davide Di Marco
Como-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Como-Sassuolo live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Como-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Sassuolo?
- La gara tra Como e Sassuolo si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Como - Sassuolo?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Sassuolo sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Como - Sassuolo?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Sassuolo?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 3 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol
- Chi trasmette la partita Como - Sassuolo?
- La partita tra Como e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN