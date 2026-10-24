Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

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Como-Sassuolo è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 14 punti e il Sassuolo che invece è al 13° posto in classifica con 8 punti.

Il Como ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 3 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.

Como-Sassuolo si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Sassuolo è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Como-Sassuolo

: Como-Sassuolo Data : sabato 24 ottobre 2026

: sabato 24 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Davide Di Marco

Como-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.