Como-Torino è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 37 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 23 punti.
Il Como ha ottenuto finora 10 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 8 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 5 reti.
Como-Torino si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Torino è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Como-Torino in tv o in streaming
- Partita: Como-Torino
- Data: sabato 24 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Como-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Torino?
- La gara tra Como e Torino si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Como - Torino?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Torino sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Como - Torino?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Torino?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 8 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 5 gol
- Chi trasmette la partita Como - Torino?
- La partita tra Como e Torino verrà trasmessa da DAZN