Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Torino è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 37 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 23 punti.

Il Como ha ottenuto finora 10 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 8 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 5 reti.

Como-Torino si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Torino è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Torino in tv o in streaming

Como-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Torino sarà inserito un'ora prima del match.