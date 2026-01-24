Virgilio Sport
Como-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Como-Torino è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 37 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 23 punti.

Il Como ha ottenuto finora 10 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 8 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 5 reti.

Como-Torino si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Torino è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Como-Torino
  • Data: sabato 24 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Ermanno Feliciani

Como-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Torino?
La gara tra Como e Torino si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Como - Torino?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Torino sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Como - Torino?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Torino?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 8 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 5 gol
Chi trasmette la partita Como - Torino?
La partita tra Como e Torino verrà trasmessa da DAZN
