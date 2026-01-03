Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Como-Udinese è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 27 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 22 punti.

Il Como ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 6 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 5 reti.

Como-Udinese si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Udinese è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 17 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Udinese in tv o in streaming

Como-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 03-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.