Como-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Como-Udinese è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 27 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 22 punti.

Il Como ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 6 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 5 reti.

Como-Udinese si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Udinese è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 17 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Como-Udinese
  • Data: sabato 3 gennaio 2026
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Como
  • Stadio: Giuseppe Sinigaglia
  • Arbitro: Alberto Arena

Como-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 03-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Como - Udinese?
La gara tra Como e Udinese si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Como - Udinese?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Como - Udinese sarà Marco Di Bello
Dove si gioca Como - Udinese?
La partita si gioca a Como
In che stadio si gioca Como - Udinese?
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 5 gol
Chi trasmette la partita Como - Udinese?
La partita tra Como e Udinese verrà trasmessa da DAZN
