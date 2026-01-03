Como-Udinese è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 27 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 22 punti.
Il Como ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 6 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 5 reti.
Como-Udinese si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Udinese è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 6 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 17 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Como-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Como-Udinese
- Data: sabato 3 gennaio 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Alberto Arena
Como-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 03-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Como-Udinese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Como-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Udinese?
- La gara tra Como e Udinese si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Como - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Udinese sarà Marco Di Bello
- Dove si gioca Como - Udinese?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Udinese?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 5 gol
- Chi trasmette la partita Como - Udinese?
- La partita tra Como e Udinese verrà trasmessa da DAZN