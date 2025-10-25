Virgilio Sport
Cremonese-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Atalanta è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 10 punti e l'Atalanta che invece è al 9° posto in classifica con 11 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Terracciano con 2 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Charles De Ketelaere con 2 reti.

Cremonese-Atalanta si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Atalanta è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Atalanta in tv o in streaming

  • Partita: Cremonese-Atalanta
  • Data: sabato 25 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Cremona
  • Stadio: Giovanni Zini
  • Arbitro: Alberto Arena

Cremonese-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 25-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cremonese - Atalanta?
La gara tra Cremonese e Atalanta si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cremonese - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Atalanta sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Cremonese - Atalanta?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Atalanta?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Filippo Terracciano con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Charles De Ketelaere con 2 gol
Chi trasmette la partita Cremonese - Atalanta?
La partita tra Cremonese e Atalanta verrà trasmessa da DAZN e da Sky
