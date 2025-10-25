Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cremonese-Atalanta è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 10 punti e l'Atalanta che invece è al 9° posto in classifica con 11 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Terracciano con 2 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Charles De Ketelaere con 2 reti.

Cremonese-Atalanta si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Atalanta è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Cremonese-Atalanta

: Cremonese-Atalanta Data : sabato 25 ottobre 2025

: sabato 25 ottobre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Cremona

: Cremona Stadio : Giovanni Zini

: Giovanni Zini Arbitro: Alberto Arena

Cremonese-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 25-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.