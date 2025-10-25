Cremonese-Atalanta è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 10 punti e l'Atalanta che invece è al 9° posto in classifica con 11 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Terracciano con 2 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Charles De Ketelaere con 2 reti.
Cremonese-Atalanta si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Atalanta è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cremonese-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Atalanta
- Data: sabato 25 ottobre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Alberto Arena
Cremonese-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 25-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Atalanta?
- La gara tra Cremonese e Atalanta si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Atalanta sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Cremonese - Atalanta?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Atalanta?
- Stadio Giovanni Zini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Filippo Terracciano con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Charles De Ketelaere con 2 gol
- Chi trasmette la partita Cremonese - Atalanta?
- La partita tra Cremonese e Atalanta verrà trasmessa da DAZN e da Sky