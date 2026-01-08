Partita valevole per la 19a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Cagliari è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 21 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 18 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 3 reti.

Cremonese-Cagliari si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Cagliari è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 19 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Cagliari in tv o in streaming

Cremonese-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 08-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.