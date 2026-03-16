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Cremonese-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Redazione

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Cremonese-Fiorentina è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 24 punti e la Fiorentina che invece è al 17° posto in classifica con 25 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 6 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 8 reti.

Cremonese-Fiorentina si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Fiorentina è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv o in streaming

  • Partita: Cremonese-Fiorentina
  • Data: lunedì 16 marzo 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cremona
  • Stadio: Giovanni Zini
  • Arbitro: Marco Di Bello

Cremonese-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 16-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cremonese - Fiorentina?
La gara tra Cremonese e Fiorentina si giocherà lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cremonese - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Fiorentina sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Cremonese - Fiorentina?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Fiorentina?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 6 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 8 gol
Chi trasmette la partita Cremonese - Fiorentina?
La partita tra Cremonese e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN
Cremonese-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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