Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Cremonese-Fiorentina è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 24 punti e la Fiorentina che invece è al 17° posto in classifica con 25 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 6 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 5 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 8 reti.

Cremonese-Fiorentina si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Fiorentina è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv o in streaming

Partita : Cremonese-Fiorentina

: Cremonese-Fiorentina Data : lunedì 16 marzo 2026

: lunedì 16 marzo 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cremona

: Cremona Stadio : Giovanni Zini

: Giovanni Zini Arbitro: Marco Di Bello

Cremonese-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 16-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.