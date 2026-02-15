Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Genoa è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 23 punti e il Genoa che invece è al 15° posto in classifica con 23 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.

Cremonese-Genoa si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Genoa è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 10 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Cremonese-Genoa in tv o in streaming

Cremonese-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.