Cremonese-Genoa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Cremonese-Genoa è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 23 punti e il Genoa che invece è al 15° posto in classifica con 23 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.

Cremonese-Genoa si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Genoa è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 10 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Cremonese-Genoa in tv o in streaming

  • Partita: Cremonese-Genoa
  • Data: domenica 15 febbraio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cremona
  • Stadio: Giovanni Zini
  • Arbitro: Simone Sozza

Cremonese-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cremonese - Genoa?
La gara tra Cremonese e Genoa si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cremonese - Genoa?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Genoa sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Cremonese - Genoa?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Genoa?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Jamie Vardy con 5 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol
Chi trasmette la partita Cremonese - Genoa?
La partita tra Cremonese e Genoa verrà trasmessa da DAZN
