Cremonese-Genoa è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 23 punti e il Genoa che invece è al 15° posto in classifica con 23 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 6 reti.
Cremonese-Genoa si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Genoa è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 10 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Cremonese-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Genoa
- Data: domenica 15 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Simone Sozza
Cremonese-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Cremonese-Genoa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cremonese-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Genoa?
- La gara tra Cremonese e Genoa si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Genoa sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Cremonese - Genoa?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Genoa?
- Stadio Giovanni Zini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Jamie Vardy con 5 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 6 gol
- Chi trasmette la partita Cremonese - Genoa?
- La partita tra Cremonese e Genoa verrà trasmessa da DAZN