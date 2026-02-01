Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Cremonese-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cremonese-Inter è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 23 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 52 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 17 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 50 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 12 reti.

Cremonese-Inter si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Inter è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 9 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Cremonese-Inter in tv o in streaming

  • Partita: Cremonese-Inter
  • Data: domenica 1 febbraio 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Cremona
  • Stadio: Giovanni Zini
  • Arbitro: Davide Massa

Cremonese-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 01-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Inter sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cremonese - Inter?
La gara tra Cremonese e Inter si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Cremonese - Inter?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Inter sarà Valerio Marini
Dove si gioca Cremonese - Inter?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Inter?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Jamie Vardy con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 12 gol
Chi trasmette la partita Cremonese - Inter?
La partita tra Cremonese e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Cremonese-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio