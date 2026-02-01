Cremonese-Inter è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 23 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 52 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 17 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 50 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 12 reti.
Cremonese-Inter si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Inter è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 9 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.
Dove vedere Cremonese-Inter in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Inter
- Data: domenica 1 febbraio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Davide Massa
Cremonese-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 01-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Cremonese-Inter live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cremonese-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Inter?
- La gara tra Cremonese e Inter si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Inter?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Inter sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Cremonese - Inter?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Inter?
- Stadio Giovanni Zini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Jamie Vardy con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 12 gol
- Chi trasmette la partita Cremonese - Inter?
- La partita tra Cremonese e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky