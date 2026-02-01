Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Inter è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 23 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 52 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 17 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 50 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 12 reti.

Cremonese-Inter si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Inter è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 9 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Cremonese-Inter in tv o in streaming

Cremonese-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 01-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

