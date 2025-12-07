Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Lecce è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 17 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 13 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 2 reti.

Cremonese-Lecce si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Lecce è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera.

Dove vedere Cremonese-Lecce in tv o in streaming

Partita : Cremonese-Lecce

: Cremonese-Lecce Data : domenica 7 dicembre 2025

: domenica 7 dicembre 2025 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cremona

: Cremona Stadio : Giovanni Zini

: Giovanni Zini Arbitro: Giuseppe Mucera

Cremonese-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 07-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.