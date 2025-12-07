Cremonese-Lecce è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 17 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 13 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 2 reti.
Cremonese-Lecce si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Lecce è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera.
Dove vedere Cremonese-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Lecce
- Data: domenica 7 dicembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Cremonese-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 07-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Lecce?
- La gara tra Cremonese e Lecce si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Lecce sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Cremonese - Lecce?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Lecce?
- Stadio Giovanni Zini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Konan N’Dri con 2 gol
- Chi trasmette la partita Cremonese - Lecce?
- La partita tra Cremonese e Lecce verrà trasmessa da DAZN