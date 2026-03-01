Partita valevole per la 27a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Milan è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 24 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 54 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 15 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Cremonese-Milan si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Milan è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Marco Guida. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 11 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Cremonese-Milan in tv o in streaming

Cremonese-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 01-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

