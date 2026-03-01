Cremonese-Milan è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 24 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 54 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 15 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Cremonese-Milan si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Milan è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Marco Guida. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 11 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 45 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Cremonese-Milan in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Milan
- Data: domenica 1 marzo 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Davide Massa
Cremonese-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 01-03-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Cremonese-Milan live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cremonese-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Milan?
- La gara tra Cremonese e Milan si giocherà domenica 1 marzo 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Milan?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Milan sarà Marco Guida
- Dove si gioca Cremonese - Milan?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Milan?
- Stadio Giovanni Zini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Jamie Vardy con 5 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
- Chi trasmette la partita Cremonese - Milan?
- La partita tra Cremonese e Milan verrà trasmessa da DAZN