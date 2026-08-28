Cremonese-Modena è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 0 punti e il Modena che invece è al 5° posto in classifica con 3 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.
Il Modena ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Santoro con 1 rete.
Cremonese-Modena si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Modena è il signor Antonio Rapuano. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini.
Dove vedere Cremonese-Modena in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Modena
- Data: venerdì 28 agosto 2026
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Antonio Rapuano
Cremonese-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Sarà possibile seguire la diretta live di Cremonese-Modena su Virgilio Sport: Cremonese-Modena.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Modena?
- La gara tra Cremonese e Modena si giocherà venerdì 28 agosto 2026 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Modena?
- L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Modena sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Cremonese - Modena?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Modena?
- Stadio Giovanni Zini
- Chi trasmette la partita Cremonese - Modena?
- La partita tra Cremonese e Modena verrà trasmessa da DAZN