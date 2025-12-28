Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Napoli è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 21 punti e il Napoli che invece è al 4° posto in classifica con 31 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 10 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Cremonese-Napoli si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Napoli è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 5 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Napoli in tv o in streaming

Partita : Cremonese-Napoli

: Cremonese-Napoli Data : domenica 28 dicembre 2025

: domenica 28 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cremona

: Cremona Stadio : Giovanni Zini

: Giovanni Zini Arbitro: Maurizio Mariani

Cremonese-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 28-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.