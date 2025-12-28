Cremonese-Napoli è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 21 punti e il Napoli che invece è al 4° posto in classifica con 31 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 10 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.
Cremonese-Napoli si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Napoli è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 5 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cremonese-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Napoli
- Data: domenica 28 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Maurizio Mariani
Cremonese-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 28-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Cremonese-Napoli live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cremonese-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Napoli?
- La gara tra Cremonese e Napoli si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Napoli sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Cremonese - Napoli?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Napoli?
- Stadio Giovanni Zini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol
- Chi trasmette la partita Cremonese - Napoli?
- La partita tra Cremonese e Napoli verrà trasmessa da DAZN