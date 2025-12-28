Virgilio Sport
Cremonese-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Napoli è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 21 punti e il Napoli che invece è al 4° posto in classifica con 31 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 10 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 4 reti.

Cremonese-Napoli si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Napoli è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 5 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Cremonese-Napoli
  • Data: domenica 28 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cremona
  • Stadio: Giovanni Zini
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Cremonese-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 28-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cremonese - Napoli?
La gara tra Cremonese e Napoli si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cremonese - Napoli?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Napoli sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Cremonese - Napoli?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Napoli?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol
Chi trasmette la partita Cremonese - Napoli?
La partita tra Cremonese e Napoli verrà trasmessa da DAZN
