Cremonese-Padova è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Padova che invece è al 8° posto in classifica con 4 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 4.
Il Padova ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Fusi con 1 rete.
Cremonese-Padova si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Padova è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso.
Dove vedere Cremonese-Padova in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Padova
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Cremonese-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 06-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Cremonese-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Padova?
- La gara tra Cremonese e Padova si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Padova?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Padova sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Cremonese - Padova?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Padova?
- Stadio Giovanni Zini
- Chi trasmette la partita Cremonese - Padova?
- La partita tra Cremonese e Padova verrà trasmessa da DAZN