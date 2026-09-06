Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Cremonese-Padova è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Padova che invece è al 8° posto in classifica con 4 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 4.

Il Padova ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Fusi con 1 rete.

Cremonese-Padova si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Padova è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso.

Dove vedere Cremonese-Padova in tv o in streaming

Partita : Cremonese-Padova

: Cremonese-Padova Data : domenica 6 settembre 2026

: domenica 6 settembre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cremona

: Cremona Stadio : Giovanni Zini

: Giovanni Zini Arbitro: Gianluca Manganiello

Cremonese-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 06-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Cremonese-Padova sarà inserito un'ora prima del match.