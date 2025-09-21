Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Parma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 7 punti e il Parma che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Manuel De Luca con 1 rete.

Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Patrick Cutrone con 1 rete.

Cremonese-Parma si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Parma è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Parma in tv o in streaming

Cremonese-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Parma sarà inserito un'ora prima del match.