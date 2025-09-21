Virgilio Sport
Cremonese-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Cremonese-Parma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 7 punti e il Parma che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Manuel De Luca con 1 rete.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Patrick Cutrone con 1 rete.

Cremonese-Parma si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Parma è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Parma in tv o in streaming

  • Partita: Cremonese-Parma
  • Data: domenica 21 settembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cremona
  • Stadio: Giovanni Zini
  • Arbitro: Federico La Penna

Cremonese-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Parma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cremonese - Parma?
La gara tra Cremonese e Parma si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cremonese - Parma?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Parma sarà Valerio Marini
Dove si gioca Cremonese - Parma?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Parma?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Manuel De Luca con 1 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Patrick Cutrone con 1 gol
Chi trasmette la partita Cremonese - Parma?
La partita tra Cremonese e Parma verrà trasmessa da DAZN
