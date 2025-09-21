Cremonese-Parma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 7 punti e il Parma che invece è al 19° posto in classifica con 1 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Manuel De Luca con 1 rete.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Patrick Cutrone con 1 rete.
Cremonese-Parma si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Parma è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; per ora non ha assegnato nessun cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cremonese-Parma in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Parma
- Data: domenica 21 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Federico La Penna
Cremonese-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Cremonese-Parma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cremonese-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
