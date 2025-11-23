Virgilio Sport
Cremonese-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Cremonese-Roma è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 14 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 24 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.
La Roma ha ottenuto finora 8 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.

Cremonese-Roma si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Roma è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Cremonese-Roma in tv o in streaming

  • Partita: Cremonese-Roma
  • Data: domenica 23 novembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cremona
  • Stadio: Giovanni Zini
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Cremonese-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 23-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Roma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cremonese - Roma?
La gara tra Cremonese e Roma si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cremonese - Roma?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Roma sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Cremonese - Roma?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Roma?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol
Chi trasmette la partita Cremonese - Roma?
La partita tra Cremonese e Roma verrà trasmessa da DAZN
