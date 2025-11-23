Cremonese-Roma è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 14 punti e la Roma che invece è al 3° posto in classifica con 24 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.
La Roma ha ottenuto finora 8 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.
Cremonese-Roma si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Roma è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Cremonese-Roma in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Roma
- Data: domenica 23 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Cremonese-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 23-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Cremonese-Roma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cremonese-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
