Cremonese-Sassuolo è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 3 punti e il Sassuolo che invece è al 19° posto in classifica con 0 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Baschirotto con 1 rete.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Cremonese-Sassuolo si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Sassuolo è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.
Dove vedere Cremonese-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Sassuolo
- Data: venerdì 29 agosto 2025
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Marco Guida
Cremonese-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Il link al live di Cremonese-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Sassuolo?
- La gara tra Cremonese e Sassuolo si giocherà venerdì 29 agosto 2025 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Sassuolo?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Sassuolo sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Cremonese - Sassuolo?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Sassuolo?
- Stadio Giovanni Zini
- Chi trasmette la partita Cremonese - Sassuolo?
- La partita tra Cremonese e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN