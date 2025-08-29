Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cremonese-Sassuolo è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 3 punti e il Sassuolo che invece è al 19° posto in classifica con 0 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Baschirotto con 1 rete.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.

Cremonese-Sassuolo si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Sassuolo è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio.

Dove vedere Cremonese-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Cremonese-Sassuolo

: Cremonese-Sassuolo Data : venerdì 29 agosto 2025

: venerdì 29 agosto 2025 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cremona

: Cremona Stadio : Giovanni Zini

: Giovanni Zini Arbitro: Marco Guida

Cremonese-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.