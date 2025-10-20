Cremonese-Udinese è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 9 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 8 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Baschirotto con 2 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 2 reti.
Cremonese-Udinese si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Udinese è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna.
Dove vedere Cremonese-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Udinese
- Data: lunedì 20 ottobre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Michael Fabbri
Cremonese-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Cremonese-Udinese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
