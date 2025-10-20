Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cremonese-Udinese è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 9 punti e l'Udinese che invece è al 11° posto in classifica con 8 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Baschirotto con 2 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 2 reti.

Cremonese-Udinese si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Udinese è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna.

Dove vedere Cremonese-Udinese in tv o in streaming

Partita : Cremonese-Udinese

: Cremonese-Udinese Data : lunedì 20 ottobre 2025

: lunedì 20 ottobre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Cremona

: Cremona Stadio : Giovanni Zini

: Giovanni Zini Arbitro: Michael Fabbri

Cremonese-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cremonese-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.