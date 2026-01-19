Cremonese-Verona è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 22 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 13 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 6 reti.
Cremonese-Verona si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Verona è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cremonese-Verona in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Verona
- Data: lunedì 19 gennaio 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Alberto Arena
Cremonese-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 19-01-2026.
