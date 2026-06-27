Novanta minuti per decidere il proprio destino, tra primi posti nel girone in palio e e jolly per entrare tra le migliori terze: il programma, dove vedere i match e le probabili formazioni

Ultimi verdetti in arrivo nella fase a gironi del Mondiale 2026, con una notte che promette spettacolo ed emozioni. Tra lotta per il primo posto, qualificazioni dirette e speranze affidate alla classifica delle migliori terze, ogni gol potrebbe cambiare il destino delle nazionali ancora in corsa. Dall’Inghilterra di Kane al Portogallo di Cristiano Ronaldo, passando per la Croazia di Modric e l’Argentina già qualificata, saranno tanti i campioni attesi in campo. Riflettori puntati anche sulle scelte dei commissari tecnici, chiamati a trovare l’equilibrio giusto tra gestione delle energie e necessità di fare risultato. Di seguito il programma completo delle sfide, dove vederle in tv e le probabili formazioni delle gare in programma.

Mondiali 2026, le gare della serata

Novanta minuti decisivi nel Gruppo L, dove si incrociano Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. I Tre Leoni sono chiamati a vincere contro Panama e, allo stesso tempo, a chiudere con una differenza reti migliore rispetto al Ghana per conquistare il primo posto nel girone. Agli africani, invece, basta un pareggio contro la Croazia per blindare la seconda posizione e l’accesso diretto agli ottavi di finale. Più complicata la situazione della formazione di Luka Modric, obbligata a battere il Ghana per continuare a sperare nella qualificazione oppure, in caso di mancato successo, ad affidarsi alla classifica delle migliori terze.

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Croazia-Ghana 23.00 DAZN, Rai 1, Rai Play Panama-Inghilterra 23.00 DAZN

Le partite della notte: tutte le info

Incroci decisivi anche nel Gruppo K, dove Colombia e Portogallo si giocano il primo posto, mentre Congo e Uzbekistan inseguono un posto nei sedicesimi. Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta da record nell’ultimo match, e compagni sono obbligati a battere i Cafeteros per chiudere il girone al comando, mentre alla nazionale sudamericana è sufficiente un pareggio per conservare la vetta. Molto più complicata la missione dell’Uzbekistan di Fabio Cannavaro: oltre a dover superare il Congo, gli asiatici hanno bisogno di una goleada per provare a rientrare tra le migliori terze, penalizzati da una differenza reti di -7. Gli africani, invece, hanno il destino nelle proprie mani: con una vittoria staccherebbero il pass per la fase a eliminazione diretta, proseguendo così la loro avventura mondiale.

Nel Gruppo J riflettori puntati soprattutto sulla sfida tra Algeria e Austria, decisiva per l’assegnazione del secondo posto. L’Argentina, già certa della vetta del girone, affronta una Giordania ormai eliminata in una gara che potrebbe trasformarsi in un test utile per Scaloni, pronto a concedere spazio alle seconde linee. Ben più alta la posta in palio nell’altro incrocio: agli austriaci basta un pareggio per blindare la qualificazione agli ottavi da secondi della classe, mentre l’Algeria è chiamata a vincere per il sorpasso. Un punto, però, potrebbe essere sufficiente anche agli africani per proseguire il cammino iridato come una delle migliori terze.

Colombia-Portogallo 01.30 DAZN RD Congo-Uzbekistan 01.30 DAZN Algeria-Austria 04.00 DAZN Giordania-Argentina 04.00 DAZN

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Le probabili formazioni

CROAZIA-GHANA

Dalic si dovrebbe affidare all’esperienza di Modric e Kovacic in mezzo al campo, con Perisic e Baturina a supporto di Musa nel 4-2-3-1 croato. Il Ghana risponde con un tridente offensivo composto da Semenyo, Ayew e Williams, mentre Partey guiderà la mediana davanti alla difesa.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Pasalic, Baturina, Perisic; Musa. CT: Dalic.

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Partey, Sibo, Yirenkyi; Semenyo, Ayew, Williams. CT: Queiroz.

PANAMA-INGHILTERRA

Christiansen dovrebbe scegliere un prudente 5-4-1 con Fajardo unica punta, puntando sulla compattezza difensiva. Tuchel, invece, deve sciogliere solo i nodi sulla trequarti con Madueke, Saka ed Eze che si giocano un posto sulla sinistra.

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo. CT: Christiansen. INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Tuchel.

COLOMBIA-PORTOGALLO

Nestor Lorenzo dovrebbe puntare sempre sul talento di James Rodriguez e Luis Diaz nel tridente colombiano, con Lerma a garantire equilibrio in mediana. Dall’altra parte Martinez deve trovare l’assetto perfetto per cercare di conquistare il primo posto: Ronaldo sarà il terminale offensivo con Bruno Fernandes sicuro di galleggiare sulla trequarti, mentre sulle fasce è sfida aperta tra Leao, Pedro Neto, Bernardo Silva (che potrebbe giocare anche più centrale) e Conceicao.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz. CT: Nestor Lorenzo.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo. CT: Martinez

CONGO-UZBEKISTAN

Desabre dovrebbe confermare la coppia Bakambu-Wissa in attacco e puntare sulla spinta degli esterni Wan-Bissaka e Masuaku nel 3-5-2 congolese. Cannavaro dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1, affidandosi alla fantasia di Fayzullaev alle spalle del capitano Shomurodov.

RD CONGO (3-5-2): Mpasi-Nzau; Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi; Wan-Bissaka, Sadiki, Moutoussamy, Kayembe, Masuaku; Bakambu, Wissa. CT: Desabre.

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Alizhonov; Ganiev, Fayzullaev; Shomurodov. CT: Cannavaro.

ALGERIA-AUSTRIA

Petkovic potrebbe confermare il tridente formato da Hadj Moussa, Maza e Gouiri, con Ait Nouri chiamato a garantire qualità anche sulla corsia sinistra. Rangnick risponde con l’esperienza di Alaba al centro della difesa e Sabitzer alle spalle di Gregoritsch nel consueto 4-2-3-1.

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Hadj Moussa, Maza, Chaibi; Gouiri. CT: Petkovic.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch. CT: Rangnick.

GIORDANIA-ARGENTINA

Con il primo posto già assicurato, Scaloni può optare per un ampio turnover a partire dal tridente: Alvarez riferimento offensivo affiancato da Simeone e Nico Gonzalez. La Giordania si affida invece al suo uomo più rappresentativo, Musa Al Tamari, per provare a chiudere il Mondiale con una prestazione positiva.

GIORDANIA (3-4-3) – Abu Laila; Nasib, Al-Arab, Abudahab; Haddad, Al-Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi. CT: Sellami.

ARGENTINA (4-3-3) – Martinez; Barco, Senesi, Otamendi, Montiel; Paredes, Palacios, Lo Celso; Simeone, Alvarez, Gonzalez. CT: Scaloni